L’élection présidentielle c’est aujourd'hui. Et si c’est votre première fois : comment ça va se passer concrètement ? Commençons par le commencement et un petit rappel : pour voter, il faut avoir 18 ans, être de nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur une liste électorale.



Mais, attention, si vous avez 17 ans le jour du premier tour et que votre anniversaire tombe entre les deux tours, ne désespérez pas. Vous pourrez voter au deuxième tour. En effet, la personne qui deviendra majeure au plus tard la veille du second tour du scrutin sera admise à voter uniquement pour ce tour. Le choix sera, certes, réduit mais c’est déjà ça.



Si vous êtes dans la catégorie des jeunes majeurs et que vous allez voter pour la première fois, pas de panique tout est automatique. Les jeunes qui atteignent la majorité sont inscrits d'office le lendemain du jour de leurs 18 ans, sur la liste de la commune dans laquelle ils ont été recensés.



Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et trouver votre bureau de vote, vous pouvez aller sur le site : service-public.fr. Et, si tout se passe bien, vous recevrez aussi par la poste le matériel électoral, c’est-à-dire la carte électorale, les professions de foi des candidats et des bulletins de vote. Beaucoup jettent ça directement dans la poubelle mais nous ne pouvons que vous conseiller de les lire ou consulter notre comparateur de programmes.



Le jour du vote, vous devez absolument avoir : un document d’identité (avec photo), et si possible, votre carte électorale. Ça veut dire que vous devez faire bien attention à ne pas quitter votre domicile pour le bureau de vote local sans avoir dans votre poche une carte d’identité, un passeport, une carte vitale, un permis de conduire ou même un permis de chasser.



Avant d'entrer dans l’isoloir (car le vote doit être secret pour protéger votre choix et ne pas influencer les autres), il est conseillé de prendre plusieurs bulletins pour préserver la confidentialité mais il n’y a pas de règle formelle dans le code électoral. Vous pouvez n’en prendre deux… ou tous. Vous pouvez aussi n'en prendre aucun et utiliser les bulletins qu'on vous a envoyés par la poste, ne rien mettre dans l'enveloppe ou y glisser un bulletin blanc. Vous sortez, vous votez, on vous lancera le traditionnel "a voté !". Une petite signature et voilà vous pourrez poster un selfie de vous en bon citoyen sur les réseaux sociaux.

