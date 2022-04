Législatives 2022 : jusqu'à quand peut-on s'inscrire sur les listes électorales ?

Après plusieurs mois de campagne présidentielle, les partis politiques se tournent désormais vers les législatives 2022 et exhortent les Français à aller voter. Mais vous n'êtes peut-être pas - ou plus - inscrits sur les listes électorales. Pas de panique, il vous reste encore quelques jours pour régulariser votre situation et aller voter les 12 et 19 juin prochains dans le bon bureau de vote.

Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai pour vous inscrire en ligne et jusqu'au 6 mai en mairie. Toutefois, si vous habitez en Polynésie française, les clôtures d'inscriptions sont avancées aux 27 et 29 avril étant donné que les élections auront lieu les 4 et 8 juin.

Pour connaître votre situation, le site du service public a mis en place un formulaire. Il permet de savoir si l'on est bien inscrit sur les listes électorales et de quel bureau de vote on dépend. En cas de déménagement, le changement d'adresse ne se fait pas automatiquement.

Souvent moins plébiscitées par les électeurs que la présidentielle, les législatives sont toutes aussi cruciales pour la vie démocratique de la France. Elles permettent d'élire pour cinq ans les députés qui siègeront à l'Assemblée nationale. Ainsi, un parti ou groupe obtenant plus de 286 sièges à l'Assemblée détiendra une majorité et sera en position de force pour faire passer ou rejeter des projets des lois.