Ce dimanche 24 avril 2022, les électeurs français auront un choix limité dans leur bureau de vote. Deuxième tour oblige, 10 candidats ont été éliminés et seuls les bulletins Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront disponibles. Mais les électeurs ont, malgré tout, de multiples façons de ne pas choisir…

Il y a ceux qui s’abstiendront et pour ceux qui tiennent absolument à se déplacer, il reste la possibilité de voter blanc ou nul. Le vote nul est un vote invalide. L’électeur peut le faire exprès en déchirant un bulletin, en dessinant dessus ou en mettant un bulletin d’un candidat autre que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Certains militants dévoués aiment remettre le bulletin de leur candidat éliminé au premier tour dans leur enveloppe par exemple. Les indécis peuvent mettre les deux bulletins disponibles dans la même enveloppe mais cela revient aussi à voter nul.

Les erreurs lors du dépouillement comme des bulletins sans enveloppes sont aussi considéré comme nul. Il s'agit là de votes nuls plus involontaires mais ces erreurs restent rares. Le code électoral reconnaît jusqu'à 15 cas de bulletins nuls et prévoit de rendre invalides toute démonstration de fantaisie comme des bulletins "imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats", les bulletins "manuscrits", les bulletins "écrits sur papier de couleur" ou encore les bulletins "qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille, de grammage ou de présentation".

Les votes nuls sont bien distingués des votes blancs dans les chiffres officiels. Le second tour de l’élection présidentielle est le scrutin le plus concerné par les votes blancs et nuls puisque nombre d’électeurs orphelins de leurs candidats du premier tour n’arrivent pas départager les deux finalistes. Le précédent scrutin présidentiel était un record : plus de 11% des votants ont déposé un bulletin blanc ou nul dans l’urne. Au total : 4 millions d’électeurs, quatre fois plus qu’au premier tour.