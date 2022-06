Législatives 2022 : temps de parole, clips, affiches... Les règles de la campagne officielle

La campagne officielle des législatives pour le premier tour a commencé ce lundi 30 mai. C'est le retour des panneaux d'affichage, des clips officiels de campagne ou des professions de foi de chaque candidat.

La période de "campagne officielle" s'interrompra avant le weekend du premier tour, le vendredi 10 juin à 00h et reprendra le lendemain du vote, lundi 15 juin jusqu'au vendredi 17 juin. Pendant ces deux périodes, les règles du jeu vont légèrement changer.

Les temps de parole et d'antenne seront moins stricts que pour l'élection présidentielle, mais devront tout de même respecter le principe d'équité, les clips de campagnes vont être insérés dans les grilles de programmes, les modalités d'affichages vont être encadrées, les candidats vont commencer à envoyer leurs professions de foi.

La règle de l'équité du temps de parole

Depuis ce lundi 30 mai, début de la campagne officielle, le temps de parole est soumis à la règle de l'équité. Autrement dit, "les chaînes de télévision et les stations de radio décomptent les temps de parole des candidats et de leurs soutiens et accordent un temps de parole qui correspond à leur représentativité", résume l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dite l'Arcom. Chaque candidat ou soutien devra avoir un temps d'antenne équitable. Le temps sera décompté en fonction des derniers résultats aux législatives, des élections récentes, des sondages et de l'implication de chaque candidat dans la campagne électorale, tel que l'indique l'Arcom.

La règle des temps de parole et d'antenne est donc moins stricte que la règle de l'égalité qui était exigée lors de la campagne présidentielle.

Le retour des clips de campagne à la télé et à la radio

Les clips officiels de campagne seront aussi diffusés sur le service public à partir du 30 mai. Seuls les partis politiques représentés par un groupe parlementaire à l'Assemblée actuellement ou les partis non représentés actuellement avec au moins 75 candidats pourront voir leur clip diffusé à la télévision, tel que l'explique le site Vie publique. Ils pourront ainsi disposer de sept minutes d'émission pour le premier tour et cinq minutes pour le second tour, tel que l'indique la décision de l'Arcom.

Les affichages strictement encadrés

Depuis ce lundi, les affiches de campagne des candidats pourront être exposées sur des panneaux et des emplacements réservés, mis en place par les mairies. En dehors de ces panneaux, l'affichage électoral est interdit. Les candidats eux-mêmes peuvent se charger de les coller dans leur circonscription. Les emplacements sont attribués par après tirage au sort par le Conseil constitutionnel, comme pour l'élection présidentielle.

L'envoi des professions de foi des candidats

C'est aussi au cours de la campagne officielle que vous commencerez à recevoir les professions de foi des candidats, qui sont aussi à retrouver en ligne sur le site de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP). Les professions de foi seront l'occasion de connaître le programme des candidats de votre circonscription. L'envoi des professions de foi n'est cependant pas obligatoire. Pour se renseigner sur les programmes, RTL a également son propre comparateur de programme.

Stricte période de réserve le week-end avant le vote

La veille du premier tour, vendredi 10 juin à 00h, s'ouvrira la période de réserve qui clôturera la campagne officielle du premier tour. Aucun message de propagande ne devra être diffusé, même sur internet. Les sites des diffuseurs pourront laisser en ligne des articles et vidéos au fil des dernières semaines, mais ne pourront plus en publier de nouveaux. Les candidats ne pourront pas s'exprimer ni publiquement, ni dans la presse. Il sera aussi interdit de publier, de commenter un sondage la veille du scrutin ou le jour même jusqu'à l'obtention des résultats aux alentours de 20 heures. Pour le second tour, la période de réserve s'ouvrira le 17 juin à minuit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info