publié le 04/03/2021 à 17:01

C'est devenu un rendez-vous quasi hebdomadaire pour le gouvernement. Ce jeudi 4 mars, le Premier ministre Jean Castex prendra la parole lors d'une conférence de presse pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus. Cette fois, de nouvelles mesures restrictives sont attendues.

Un confinement le week-end pourrait notamment être annoncé dans le Pas-de-Calais. Il s'agirait alors du premier des 20 départements placés sous "surveillance renforcée" à inaugurer cette mesure, après les agglomérations de Nice et Dunkerque la semaine passée.

En revanche, l'Île-de-France pourrait échapper au confinement. "Nous constatons de fortes tensions sur le système hospitalier, une hausse du nombre de cas mais pas une explosion, sans homogénéité territoriale [...] Un confinement national ou le week-end n'est pour nous qu'un dernier recours", a indiqué à l'AFP une source gouvernementale.

Le Premier ministre pourrait également détailler les contours d'un éventuel retour à la normale. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a en effet indiqué qu'il pourrait survenir "peut-être dès la mi-avril". Pour ce faire, un "pass sanitaire" est envisagé, et Jean Castex pourrait en détailler les contours ce jeudi.

Suivez les annonces de Jean Castex

17h25 - Face à la situation, le gouvernement semble pour l’heure privilégier une solution au cas par cas, par département, plutôt que des mesures nationales de confinement. "On a les yeux rivés sur les taux d'incidence et les chiffres de réanimation pour faire de la dentelle", a assuré un ministre à RTL.



17h20 - A Dunkerque, le taux d'incidence a même dépassé le millier. Dans la ville du Nord, les effets du confinement le week-end, mis en place la semaine dernière, sont très attendus.



17h15 - Certains départements ont vu leur taux d'incidence exploser. C'est le cas du Pas-de-Calais et de la Seine-Saint-Denis, qui dépassent les 400 cas pour 100 000 habitants sur sept jours. Pour rappel, le seuil d'alerte maximale fixé par les autorités sanitaires est de 250.



17h10 - Le nombre de patients atteints du coronavirus en réanimation continue de progresser, avec plus de 3 600 malades mercredi, le niveau le plus élevé depuis fin novembre.



17h05 - L’épidémie continue de sévir avec plus de 26 000 nouvelles contaminations enregistrées mercredi 3 mars au soir. Au niveau européen, l'OMS a également observé une remontée des cas après six semaines de déclin.

17h00 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live ! Nous allons suivre ensemble les annonces du gouvernement, qui devrait prendre la parole dans quelques minutes.