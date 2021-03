Coronavirus : retour à la normale, reconfinement… La stratégie de l'exécutif

publié le 04/03/2021 à 08:02

L'horizon s'éclaircit-il ? On peut commencer à envisager un retour à une vie "plus normale" d'ici la mi-avril expliquait ce mercredi 3 mars le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, alors que la menace d'un reconfinement national s'éloigne un peu plus chaque jour.

Le gouvernement mise encore sur sa stratégie du cas par cas que doit confirmer, ce jeudi, Jean Castex. Emmanuel Macron veut contenir le virus là où il explose, mais éviter au maximum les confinements locaux. Le Pas-de-Calais sera le seul nouveau département confiné le week-end. Pour les autres, cela laisse assez peu de marge de manœuvre.

"On a les yeux rivés sur les taux d'incidence et les chiffres de réanimation pour faire de la dentelle", explique alors un ministre, avec donc la recherche de restrictions département par département. Seulement, les solutions autres que les confinements ne sont pas nombreuses.

Les départements peuvent basculer en surveillance renforcée. Bercy peut ajuster les jauges dans les commerces, pour réduire le nombre de clients. Le gouvernement pourrait aussi cibler des zones touristiques, alors que les images de quais de Seine font réfléchir au sommet de l'État avec le retour des beaux jours.

Si l'exécutif veut imposer d'autres confinements le week-end plus tard, il le fera avec l'accord des élus locaux. Pas la peine de rajouter une crise politique à une crise sanitaire.