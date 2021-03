publié le 04/03/2021 à 13:24

Une vingtaine de départements, où le virus circule de manière active, sont encore sous haute surveillance. Le Premier ministre s'exprimera ce jeudi 4 mars à 18 heures. Jean Castex devrait ainsi présenter une nouvelle carte, alors que le Pas-de-Calais a été placé en confinement le week-end pour faire face à l'augmentation du nombre de contaminations.

Les départements du Nord et de l'Est de l'Ile-de-France sont eux aussi concernés par une hausse des chiffres du coronavirus. La Seine-Saint-Denis affiche un taux d'incidence de 405 et un taux de positivité le double de celui de la moyenne nationale. Dans le Val-de-Marne, le taux d'incidence a même pris 100 points en une semaine pour atteindre 362. Pour autant, la région ne devrait pas passer sous confinement le week-end.

Quatre autres départements ont franchi cette semaine le seuil d'alerte fixé à 250 : l'Aube qui est passée de 185 à 256 en sept jours, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et l'Aisne. Une bonne nouvelle tout de même, la situation s'améliore un peu dans trois départements, les Alpes-Maritimes où le taux d'incidence est en baisse mais reste deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale, les Bouches-du-Rhône dont le taux d'incidence a baissé de dix points et enfin la Moselle, passée de 300 à 287.

Pour ces départements, il devrait y avoir un statu quo, mais certainement pas de relâchement des mesures de restriction. Notamment pour les communes de la Côte d'Azur, déjà placée sous confinement le week-end.

