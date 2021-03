Coronavirus : sans relance, "l'état d'urgence culturel" continue

publié le 04/03/2021 à 07:15

Le jeudi 4 mars 2021 marque une nouvelle journée de mobilisation des professionnels de la culture. Après près de 150 jours d'arrêt des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacle et de concerts, la grogne des "non essentiels" continue.

Une partie des artistes et techniciens intermittents du spectacle ont vu leurs droits à l'assurance chômage prolongés jusqu’au 31 août 2021 depuis le premier confinement. Mais face aux déprogrammations, reprogrammations et annulations de leurs représentations, ils s'interrogent toujours sur l'après et ne voient toujours pas les contours de la relance comme ils l'expriment dans cet épisode.

Pour tenter de redonner de l'espoir à un secteur qui a perdu au moins 14 milliards d'euros l'année dernière selon le ministère (le double selon une autre étude datant de janvier 2021), la ministre Roselyne Bachelot incite les festivals à maintenir leurs éditions prévues cette été dans une configuration maximale de 5.000 places assises.

Dans cette perspective de reprise des spectacles vivants, des "concerts-tests" vont être menés à Paris et Marseille d'ici avril. Une perspective qui n'a pas empêché la mairie de la cité phocéenne de déclarer "l'état d'urgence culturel" pour se faire entendre de l'État et "bouleverser la donne".

