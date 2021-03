Coronavirus : 23 départements placés en "vigilance renforcée"

publié le 04/03/2021 à 18:19

Comme annoncé la veille, le confinement le week-end a été étendu au Pas-de-Calais, a confirmé Jean Castex jeudi 4 mars lors de sa conférence de presse. Le Premier ministre a par ailleurs dévoilé une liste actualisée des départements en "vigilance renforcée". Ils sont désormais 23.

"Les Hautes-Alpes, l’Aisne et l’Aube ont connu une progression telle depuis une semaine qu’ils ont franchi le seuil de 250 cas pour 100.000 habitants", a indiqué le Premier ministre. Ils s'ajoutent donc à la liste des 20 dévoilée une semaine auparavant. Jean Castex a appelé les habitants de ces territoires à "réduire les contacts personnels et familiaux" et à éviter de quitter leur région. Pour autant, aucune restriction de circulation n'a été prononcée.



"Nous allons accélérer la vaccination dans ces 23 départements", a déclaré Jean Castex, qui a annoncé que "des doses supplémentaires" y seront prochainement livrés, dont 10.000 dans le Pas-de-Calais.

> Retrouvez la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran dans son intégralité.

