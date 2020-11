Déconfinement, commerce, déplacements... Ce qui change à partir d'aujourd'hui

publié le 28/11/2020 à 07:45

La France se réveille ce samedi 28 novembre, toujours confinée, mais avec des restrictions toutefois moins importantes. Il s'agit de la première étape-clé avant deux autres, les 15 décembre et 20 janvier, avant d'atteindre le déconfinement.

À moins d'un mois de Noël, il sera enfin possible d'aller faire ses achats en magasin. Après quatre semaines de fermeture forcée, les commerçants sont désormais autorisés à rouvrir leurs portes, même le dimanche, et ce jusqu'à 21h. Ils devront en contrepartie respecter un protocole sanitaire strict, dicté jeudi par le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset.

"Les règles de distanciation physiques restent indispensables", indique le ministre. Un sens de circulation pourra être imposé au sein du magasin. De plus la jauge de 4m² par clients évolue et passe à 8m² cette fois-ci. Néanmoins, cette règle "sera appréciée avec bon sens. Par exemple, si un couple ou un parent avec son enfant entre dans un commerce, ils compteront pour une seule personne".

Des déplacements moins encadrés

À compter de ce samedi, il sera possible de se déplacer à 20km de son domicile, contre 1km jusqu'alors, et ce pendant trois heures au lieu d'une seule. Cette restriction, très critiquée, évolue au même titre que l'attestation de sortie, qui reste obligatoire. Simplement, dans les motifs à cocher, il ne sera plus question d'achats de première nécessité mais simplement d'"achats".

Un motif valable est donc toujours exigé, il pourra notamment s'agir d'un motif religieux. En effet, les lieux de culte rouvrent également leurs portes aux fidèles. En revanche, une jauge fixée à 30 personnes, rentre en vigueur. Elle pourrait évoluer dans les jours à venir, "en fonction de la crise sanitaire", a précisé Jean Castex.