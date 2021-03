Coronavirus en France : 45% des patients en réanimation souffrent d'obésité

publié le 04/03/2021 à 11:42

En France, huit millions de personnes souffrent d'obésité. À cause de leur poids, ces personnes ont des risques importants de développer des formes graves du coronavirus. Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, 45% des malades en réanimation sont obèses. Des patients avec un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30. Les chiffres de la mortalité sont également frappants : entre début octobre et fin février, 41% des personnes décédées en réanimation souffraient d'obésité.



Les patients obèses sont plus vulnérables face au coronavirus car, en général, ils ont développé d'autres pathologies comme du diabète, des maladies respiratoires ou cardio-vasculaires. Cependant, ces problèmes de santé relatifs au surpoids ne sont pas l'unique cause. En août dernier, une étude réalisée en Californie a démontré que les adultes obèses, même s'ils n'ont aucune maladie à côté, sont plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Ils ont également quatre fois plus de risques de mourir de la maladie que les malades ayant un poids moyen.

Pour protéger ce public, qui représente 15% de la population française, la vaccination contre le coronavirus a été ouverte aux personnes de plus de cinquante ans souffrant d'obésité.