Coronavirus : le vaccin AstraZeneca est-il efficace sur les variants ?

publié le 18/02/2021 à 17:02

Quelle efficacité des différents vaccins contre le coronavirus et ses différents variants ? Une grande étude est en cours aux Etats-Unis. Les premiers résultats devraient être livrés dans moins d'un mois.

Olivier Nataf, directeur France d'AstraZeneca, n'a aucun doute : son vaccin est sûr et fiable face aux formes graves de la Covid-19. Il était l'invité de RTL ce jeudi matin, l'occasion de rappeler qu'il faut espacer les deux injections de dose de trois mois pour plus d'efficacité.

"On a un vaccin efficace, sur les formes de Covid-19 les plus graves, sur les hospitalisations, sur les décès. Je vous dis ces trois mots-là car ce sont les critères de l'étude. On sait aussi que ce vaccin, pour avoir une efficacité optimale, il faut faire une première injection puis une seconde injection espacée de trois mois. Et c'est ça qu'on a appris dans la recherche médicale : l'intervalle optimal est de trois mois. Et on sait aussi que ce vaccin va être utile parce que son utilisation est simple : 2 à 8 degrés, dans le frigo, transport, etc… Donc il faut pour qu'un vaccin soit efficace qu'il arrive aux bras de la population".