publié le 01/03/2021 à 21:39

Seuls 42% des personnels qui travaillent dans les Ehpad ont reçu une dose de vaccin contre la Covid-19, a révélé la ministre des Solidarités Brigitte Bourguignon. Selon Michel Cymes, médecin et chroniqueur sur RTL, la vaccination doit être rendue obligatoire pour tous les soignants.

"Ça m'inspire de l'incompréhension, explique-t-il, je pense qu'on a un double rôle quand on est personnel soignant : un rôle d'exemplarité, et une responsabilité, car si on ne se vaccine pas, on risque d'être porteur et de transmettre le virus à des personnes qui viennent nous voir et qui par définition sont faibles sur le plan immunitaire".

Michel Cymes rappelle qu'il s'est fait vacciner devant les caméras pour "montrer (qu'il) n'était pas inquiet". Pour inciter les soignants à se faire vacciner, il appelle à de la "pédagogie", "expliquer les choses parce que le personnel soignant est sensible à toutes les rumeurs et fake news autour des vaccins", puis appelle à se "poser la question autour de l'obligation vaccinale".

"Je sais que dès qu'on parle d'obligation en France, on nous traite de liberticide, regrette le médecin, mais quand on épouse ce métier, on a une vraie responsabilité auprès des gens. On n'est pas là pour leur transmettre la maladie, mais pour les soigner".