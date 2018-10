publié le 16/10/2018 à 07:35

Nouvelle semaine, nouvelle tentative ? Après plus de dix jours de tractations et de rumeurs, le remaniement ministériel devait être annoncé lundi 15 octobre. Mais les violentes intempéries qui ont frappé l'Aube, entraînant la mort de 11 personnes, ont forcé l'exécutif à repousser cette annonce.



Critiqué pour la période de flottement suivant la démission de Gérard Collomb, Emmanuel Macron n'a pas caché sa volonté de faire les choses "dans le calme". Quant à d'éventuelles discussions entre lui et le Premier ministre Édouard Philippe, il n'est pas question de les nier. Mais pas de désaccords pour autant, assure l'exécutif.

Pour remplacer Gérard Collomb, qui a quitté la place Beauvau le 2 octobre, le nom de Christophe Castaner, délégué général de REM, est celui qui revient avec le plus d'insistance. L'option consistant à associer à son profil très politique une personnalité extérieure a conduit différentes sources à citer l'hypothèse d'un duo avec l'ancien patron de la police nationale, Frédéric Péchenard, un proche de Nicolas Sarkozy.

Suivez le remaniement en direct

8h02 - Quand peut avoir lieu le remaniement ? "Je pense que la journée vous le dira. Je pense que vous n’allez pas attendre très longtemps", répond Jacqueline Gourault, au micro d'Elizabeth Martichoux.



> Remaniement : "Je pense que vous n'allez pas attendre très longtemps", dit Gourault Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 00:14 | Date : 16/10/2018

7h57 - Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, était invitée à l'antenne de RTL. Elle décrit ce qu'elle a vu en se rendant dans l'Aude, avec Édouard Philippe et François de Rugy : "Rien n’a résisté à un fleuve qui s’est engouffré dans la rue principale du village et qui a provoqué l'effondrement du pont en pierres. C'est le chaos et les regards des habitants qui connaissent pourtant ces épisodes. Là, c'était d'une violence absolument inouïe (...) C'était une situation presque 'de guerre'".



7h30 - Bonjour et bienvenue dans ce live pour suivre avec nous le remaniement ministériel, qui devrait être annoncé avant les questions au gouvernement prévues ce mardi après-midi à l'Assemblée.