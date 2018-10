publié le 12/10/2018 à 08:44

Restera, ne restera pas ? Tandis que le projet de remaniement ministériel se fait attendre et peut être annoncé à partir de ce vendredi 12 octobre, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin se dit prêt à quitter son poste si telle est la décision de l'exécutif. "On n'est pas irremplaçable, on n'est jamais certain de rien", affirme-t-il au micro de RTL, dont il est l'invité ce vendredi 12 octobre.



"Moi je respecte les institutions de la Ve République et c'est un honneur de servir le gouvernement. Je ne suis pas de ceux qui pensent que j'ai des droits", poursuit le ministre. La veille, l'autre ministre de Bercy, Bruno Le Maire, faisait, lui, savoir qu'il souhaite "poursuivre" son travail à Bercy, rapportait l'AFP.

"Chacun a son style. Moi, pour le coup, je considère qu'être ministre ça veut dire serviteur, et je sers les Français et le président de la République, poursuit Gérald Darmanin. C'est un problème de riche que de se poser la question de savoir si l'on reste ou pas ministre".