L'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot puis celle de Gérard Collomb, le remaniement... Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne semblent pas avoir eu de répit depuis cet été. En effet, le couple exécutif s'affaire à trouver un remplaçant au ministre de l'Intérieur et à "recruter" de nouveaux ministres, en vue d'un remaniement qui prend de plus en plus de temps.



Mais le président de la République et le Premier ministre ne sont pas les seuls impliqués dans cette série de crise. Selon Le Parisien, Brigitte Macron aussi a son avis et n'hésite pas à en faire part à Emmanuel Macron.

"Très cash, Brigitte Macron dit souvent les choses sans filtre. Elle quitte son costume de Première dame et parle franchement à son époux. Leurs explications sont parfois orageuses", apprend-on dans le journal. Un ami du président confie : "Ils se parlent parfois vivement, et il arrive que ça clashe parce qu'ils ont deux caractères forts".

"Dites-lui les choses, dites-lui Brigitte Macron aux macronistes





En effet, Brigitte Macron interpelle son époux sur son côté "trop arrogant" et "trop cassant" qui lui est reproché par une certaine partie de la population. La Première dame souhaite aussi que les macronistes montent au créneau pour faire leurs retours au président sur l'impact de sa communication dans l'opinion publique "Dites-lui les choses, dites-lui", conseille-t-elle selon Le Parisien.



L'épisode Collomb poussera Brigitte Macron à faire la médiatrice entre Emmanuel Macron et son plus fidèle ami en politique. "C'est elle qui a pris l'initiative d'organiser un dîner d'explication à trois le 10 septembre, à l'Élysée", indique le quotidien.



Quel rôle a-t-elle joué ? "Le président et le Premier ministre ont géré Collomb ministre de l’Intérieur, et elle a géré l’homme Gérard, qui n’allait pas bien humainement. Elle voulait savoir ce qu’il se passait", raconte un proche de la Première dame.