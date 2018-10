publié le 16/10/2018 à 10:59

Un an et demi après sa nomination au poste de secrétaire d'État auprès du Premier ministre, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa voit ce mardi 16 octobre son portefeuille étendu à la lutte contre les discriminations dans le cadre du remaniement ministériel.



Déjà présente sur ces thématiques, Marlène Schiappa a elle-même proposé à Édouard Philippe d'élargir son portefeuille ministériel, explique l'entourage de la secrétaire d'État à RTL Girls.



"C'est la mise en conformité des sujets qu'elle porte déjà" et qu'elle a mis en avant tout au long des premiers mois du quinquennat d'Emmanuel Macron en délocalisant par exemple son secrétariat d'État plusieurs jours à Trappes, en publiant des travaux sur la laïcité et en soutenant la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bis, trans, queer et autres) lors de la Marche des Fiertés à San Francisco, par exemple.

Marlène Schiappa "bénéficiera de larges moyens supplémentaires", assure-t-on à RTL Girls, avec notamment l'autorité sur la Dilcrah (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) dans son intégralité.