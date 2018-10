et AFP

publié le 16/10/2018 à 20:25

Emmanuel Macron a assuré, lors de son allocution télévisuelle face aux Français mardi 16 octobre, qu'il n'y aura "ni tournant ni changement de cap" de sa politique et que sa "volonté d'action" sera "plus forte encore" après le remaniement gouvernemental.



"Ce dont vous pouvez être sûrs est que ma volonté d'action, qui n'a rien perdu de son intensité" est "aujourd'hui plus forte encore", a-t-il déclaré dans une allocution après avoir remanié son gouvernement, le matin même.

Le président de la République s'exprimait dans un message pré-enregistré et diffusé à la télévision tandis que d'autres images de télévision le montraient en direct visitant l'Institut du Monde arabe à Paris. Emmanuel Macron s'est appuyé sur des fiches raturées, posées devant lui, pour détailler les projets du gouvernement pour les mois à venir.



"Ces derniers mois ont pu rendre moins perceptible (le) sens (de mon action) d'abord parce que parfois par ma détermination, ou mon parler vrai j'ai pu déranger ou choquer certains. Et j'entends les critiques", a-t-il déclaré après avoir remanié le gouvernement mardi matin.