publié le 16/10/2018 à 19:58

Un remaniement et une allocution présidentielle dans la foulée. Après avoir nommé un nouveau gouvernement, marqué par le retour en force du MoDem et des prises notables à gauche, comme à droite, Emmanuel Macron passe à la phase 2 de la reconstruction de sa communication.





En effet, le président de la République s'est exprimé, ce mardi 16 octobre dès 20 heures, avec la volonté de faire de la pédagogie auprès des Français. L'enjeu est de taille pour le chef de l'État. Après 15 jours de suspens avant l'annonce du remaniement, l'opposition s'en était donné à cœur joie pour critiquer la "fébrilité" de l'exécutif.

Objectif claire : maintenir le cap et engager les réformes à venir. Plus tôt dans la journée, Édouard Philippe a assuré à l'Assemblée nationale : "Non, nous ne changeons pas de cap. Le cap a été tracé par le président de la République et les engagements ont été pris devant les Français (...) Au contraire nous allons continuer et persévérer".

"J'entends les critiques"

Accusé par certains d'arrogance et très bas dans les sondages, Emmanuel Macron a assuré mardi, que "ces derniers mois ont pu rendre moins perceptible (le) sens (de mon action) d'abord parce que parfois par ma détermination, ou mon parler vrai j'ai pu déranger ou choquer certains. Et j'entends les critiques".



Cependant, le chef de l'État affirme n'avoir "qu'une boussole", c'est "la confiance" donnée en mai 2017. "Elle repose sur un engagement faire de notre pays une puissance éducative, sociale et environnementale qui retrouvera sa place en Europe et dans le monde", ajoute-t-il.



Mais le président l'assure : "Il n'y aura ni tournant, ni changement politique (...) Ce dont vous pouvez être sûrs est que ma volonté d'action, qui n'a rien perdu de son intensité" est "aujourd'hui plus forte encore".

Un message adressé au gouvernement

Le président de la République note "l'impatience" des Français et confie la "partager". "Mais le temps que nous prenons est celui de nos institutions (...) Progressivement, j'en suis sûr, votre quotidien va s'améliorer car le gouvernement est sur la bonne voie".



D'après lui, "nous devons regarder en face ce monde tel qu'il est, c'est pour cela, à noter que je demande au gouvernement d'agir en ayant conscience de ce moment, et de prendre, pour ce faire, des décisions vigoureuses afin que notre pays conserve cette maîtrise de son destin. Cela exige de ma part (...) comme de la part du gouvernement de l'écoute, du dialogue"

Les européennes en ligne de mire

Emmanuel Macron insiste sur le fait que les Français ne "veulent pas se soumettre". Il a détaillé la politique à venir concernant l'Europe, l'immigrations et les retraités. "Nous vivons une époque nouvelle et nous serons jugés à l'aune de notre courage (...) Le monde se fracture, de nouveaux désordres apparaissent et l'Europe bascule, presque partout, vers les extrêmes".



Et d'ajouter : "Je crois dans ce ressaisissement de notre nation, dans notre capacité à porter notre voix française. Je crois dans ce projet que je veux porter en Europe. C'est pour cela que je souhaite le rassemblement le plus large. Je crois en ce projet que j'irai porter à chacun auprès de chacun vous".