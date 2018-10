Inondations dans l'Aude : "C'était une situation presque 'de guerre'", décrit Jacqueline Gourault

publié le 16/10/2018 à 07:50

11 personnes ont trouvé la mort après d’impressionnantes inondations dans l'Aude. Édouard Philippe a annoncé, dès lundi, que le gouvernement allait mettre en oeuvre la "procédure de catastrophe naturelle accélérée" dans l'Aude où des inondations spectaculaires ont fait au moins onze morts.





"Nous avons pris contact avec la Fédération française des sociétés d'assurance et nous lui avons indiqué combien il était nécessaire que les indemnisations des particuliers puissent être les plus rapides possibles", a ajouté le chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur par intérim.

Invitée à l'antenne de RTL, Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a décrit son arrivée, aux côtés d'Édouard Philippe et François de Rugy le ministre de la Transition écologique et solidaire.

"Rien n’a résisté à un fleuve qui s’est engouffré dans la rue principale du village et qui a provoqué l'effondrement du pont en pierres. C'est le chaos et les regards des habitants qui connaissent pourtant ces épisodes... Là c'était d'une violence absolument inouïe (...) C'était une situation presque 'de guerre'", raconte la ministre, avant d'ajouter : "On croisait les gens qui partait avec des valises, des baluchons avec ce qu’ils avaient pu récupérer de leurs maisons. C’était très impressionnant".