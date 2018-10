publié le 16/10/2018 à 19:03

À 20 heures, ce mardi 16 octobre, Emmanuel Macron va défendre ses choix. Des choix très politiques et savamment dosés. Ce qu'a fait le président de la République avec ce remaniement, c'est remplacer des maillons faibles pour se relancer. Il ne changera rien à sa politique mais a besoin de retrouver des soutiens pour la mener. Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des collectivités locales est là pour ça : renouer avec des élus passablement énervés et déçus.



Le chef de l'État revient aussi à une forme d'équilibre de ses débuts. Un ancien socialiste, Didier Guillaume, remplace au ministère de l'Agriculture un autre ancien socialiste, Stéphane Travert. Un ancien Les Républicains, Franck Riester, devient ministre de la Culture. Un Modem, Marc Fesneau, fait aussi son entrée, en plus de la promotion de Jacqueline Gourault.

Emmanuel Macron n'oublie pas non plus de récompenser quelques jeunes pousses d'En Marche : Julien Denormandie, promu ministre délégué, ou les députés Christelle Dubos et Gabriel Attal, secrétaires d'État.

Tous ces choix sont des signaux pour les prochaines élections européennes et surtout municipales. Après 15 jours d’atermoiement, Emmanuel Macron tente donc bien, avec un remaniement et une intervention à la télévision, de retrouver un souffle politique.