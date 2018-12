publié le 06/12/2018 à 11:31

Va-t-on connaitre un nouveau "samedi noir" ? Une semaine après les derniers rassemblements massifs des "gilets jaunes", qui ont conduit à de nombreux épisodes de violence dans toute la France et des scènes de chaos à Paris, la journée du samedi 8 décembre inquiète particulièrement les autorités.



En cas de nouveaux dérapages violents, le ministère de l'Intérieur n'a pas prévu de mettre en place le même dispositif que samedi dernier. Selon les syndicats policiers qui ont rencontré mardi Christophe Castaner, le périmètre de type "fan-zone" ne sera pas reconduit. Les forces de l'ordre, moins statiques, bénéficieront ainsi de "plus de mobilité" afin d'aller au contact avec les casseurs.

Selon nos informations, la gendarmerie a décrété la "mobilisation, générale", entraînant une suspension de l'ensemble des repos et quartiers libres, ainsi qu'un rappel de l'ensemble des escadrons de gendarmerie mobile, y compris les permissionnaires.

Un dispositif similaire a été acté côté police. Les jours de repos des fonctionnaires de police sont suspendus, et des réservistes sont rappelés pour s'occuper de l'accueil des commissariats et libérer des effectifs pour le terrain.

12h44 - Invité de RTL Midi, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Didier Guillaume a déclaré que le "président de la République (n'était) pas fébrile. Il est inquiet", car "une partie du peuple est en train de se soulever." Craint-on une guerre civile au sommet de l'État ? "Non, ce mot n'a pas été prononcé. Nous n'en sommes pas du tout là", objecte le ministre, concédant un "climat fort délétère, d'une violence inouïe".



12h38 - Alors que les organisations syndicales se rencontraient aujourd'hui au siège de la CFDT, Laurent Berger, secrétaire général de l'organisation s'est exprimé au micro de RTL : "Je crois qu'il faut que le gouvernement entende les organisations syndicales. Il y a besoin de justice sociale et vous ne pouvez pas faire sans nous."



12h28 - En vue de la journée de samedi, le syndicat de police Vigi a déposé un préavis de grève illimitée. "Les revendications portées par le mouvement des 'gilets jaunes' nous concernent tous", estime le syndicat dans son communiqué.



12h13 - Le match de Ligue 1 Monaco-Nice, initialement prévu vendredi, est reporté à la demande du gouvernement princier de Monaco, en lien avec la préfecture des Alpes-Maritimes, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) à l'AFP. La raison est liée à l'actualité : les autorités souhaitent mobiliser les forces de l'ordre sur les manifestations à venir des "gilets jaunes".

12h05 - En vue de la mobilisation de samedi, les associations des maires ruraux et des petites villes de France demandent à leurs élus adhérents d'ouvrir les portes de leur mairie samedi. Une initiative destinée à permettre aux citoyens d'exprimer leur colère et leurs revendications, rapporte l'AFP.



12h00 - À quelques jours de la mobilisation, l'Élysée a annoncé que la taxe carbone était purement et simplement annulée pour 2019, alors qu'Édouard Philippe avait annoncé la veille un moratoire de six mois. Découvrez les coulisses et analyses de cette annonce inattendue.



11h50 - Invité de RTL ce jeudi 6 décembre, Emmanuel Grégoire, le 1er adjoint à la maire de Paris faisait part de ses inquiétudes. "Il y a de notre part de l'inquiétude, parce que l'on voit bien que la crise n'est pas dénouée", a déclaré l'élu, évoquant que l'important pour la municipalité était de "maîtriser les risques".



11h39 - Deux jours avant la mobilisation, que sait-on de l'organisation de "l'acte IV" des manifestations des "gilets jaunes" ? Retrouvez notre éclairage.



11h25 - Paris Musées a annoncé que plusieurs musées parisiens seront fermés au public samedi. Contactée par RTL.fr, la mairie de Paris confirme la fermeture des musée municipaux ce jour-là.

Ceux qui relaient et diffusent des appels à la haine et à la violence s'exposent à des poursuites pénales. pic.twitter.com/r00MbdApdV — Police nationale (@PoliceNationale) 5 décembre 2018

11h15 - Les sept syndicats ont dénoncé jeudi "toutes formes de violences dans l'expression de revendications" des gilets jaunes, au lendemain de la demande d'Emmanuel Macron aux partis politiques, mais aussi aux partenaires sociaux, de "lancer un appel clair et explicite au calme".