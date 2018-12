"Gilets jaunes" : un syndicat de police appelle à la grève samedi

publié le 06/12/2018 à 05:30

"Il est temps de s’organiser légalement et d’être solidaire avec eux, pour l’avantage de tous", est-il notamment écrit dans le communiqué du syndicat de policiers Vigi, qui a déposé un préavis de grève illimitée à partir du samedi 8 décembre.



La date n'est évidemment pas anodine puisqu'elle marque le quatrième acte de mobilisation des "gilets jaunes", qui sont désormais soutenus par cette organisation syndicale des forces de l'ordre. "Les revendications portées par le mouvement des 'gilets jaunes', nous concernent tous", est-il estimé dans le communiqué de Vigi.

Le préavis concerne les personnels administratifs, techniques, scientifiques et ouvriers d'État du ministère de l'Intérieur. Et Vigi explique ce choix : "Sans les adjoints techniques et ouvriers cuisiniers, les compagnies de CRS peuvent être immobilisées. Sans les adjoints administratifs, des services peuvent fermés. Sans les ouvriers d’état l’entretien de bâtiments et de véhicules ne pourront plus être fait".

Notre préavis de #grève illimitée déposé dans la @PoliceNationale à partir du #8Decembre #Decembre2018 , version GIF, notre serveur ayant sauté à cause d'un trop grand nombre de connexions. Même combat que les #GiletsJaunes pour le #PouvoirDachat. pic.twitter.com/ZQyMvzismj — VIGI (@VIGI_MI) 5 décembre 2018