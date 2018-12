publié le 06/12/2018 à 12:17

La "panique", le "chaos"... Une semaine s'est presque écoulée depuis les scènes de guérilla urbaine qui ont eu lieu dans le quartier des Champs-Élysées, à Paris, entre les "gilets jaunes", les casseurs et les forces de l'ordre.



Une semaine et pourtant, "les habitants et les commerçants restent encore traumatisés par ce qu'ils ont vu", explique la maire du VIIIème arrondissement de la capitale, Jeanne d'Hauteserre à RTL.fr. C'est pourquoi les commerçant "ont décidé de fermer" samedi 8 décembre. C'est pourquoi l'arrondissement "sera pratiquement fermé".

"Un arrêt préfectoral a été fait pour une réquisition très large du périmètre. Le Petit Palais va fermer, les autres musées aussi. Certaines familles ont même décidé de quitter l'arrondissement pour la journée", ajoute-t-elle.

Jeanne d'Hauteserre indique que tout cela est fait "par mesure de sécurité, on pourra circuler au sein du VIIIème arrondissement, mais les boutiques et les commerces de proximité seront fermés".