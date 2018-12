publié le 06/12/2018 à 12:06

Faut-il craindre "une très grande violence", samedi pour l'acte IV de la manifestation des "gilets jaunes" ? C'est ce que craint l'Élysée. De son côté, Laurent Wauquiez a réclamé une instauration provisoire de l'état d'urgence pour éviter un nouveau "samedi noir".



Le président des Républicains a estimé sur France 2 que "la première priorité cette semaine, c'est d'assurer que samedi on ne revive pas le même samedi noir. Je pense que l'état d'urgence temporairement permet de donner à nos policiers et à nos gendarmes les moyens d'agir correctement, c'est pour ça que je plaide pour ça".

L'état d'urgence permet à la fois "de protéger les forces de l'ordre et de protéger les 'gilets jaunes' qui veulent défiler pacifiquement sans être pris en otage", a argumenté Laurent Wauquiez, en mettant en avant la possibilité de recourir aux "interdictions de manifester" et aux "perquisitions administratives".

Ne pas "jeter de l'huile sur le feu"

"Si le gouvernement fait un vrai bout du chemin, on est prêt à assumer nos responsabilités, à ce que les Républicains puissent participer, par des propositions, à une vraie sortie de crise", a assuré le président des Républicains qui s'est dit soucieux de "ne pas s'enfermer dans un rôle où les politiques jettent de l'huile sur le feu".



Le président de LR a de nouveau réclamé, pour "une vraie sortie de crise", que "le président de la République s'exprime lui-même avant samedi". Il a également plaidé une nouvelle fois pour un référendum en lieu et place des consultations décentralisées que veut organiser le gouvernement. "Vous voulez consulter les Français ? Demandez-leur vraiment leur avis, faites un référendum sur toutes ces mesures, qu'ils puissent s'exprimer et que ça ramène de la sérénité et du calme dans le pays", a-t-il dit. La question d'un retour à l'état d'urgence, que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ne semblait pas exclure dimanche, n'est "pas à l'ordre du jour", a assuré lundi son secrétaire d'État Laurent Nuñez.