publié le 06/12/2018 à 14:44

Comme pour la délocalisation du match de Ligue des champions entre le Shakhtar Donetsk et Lyon, le président de l'OL Jean-Michel Aulas va peut-être obtenir satisfaction sur le report intégral de la 17e journée de Ligue 1. Après Toulouse - Lyon et PSG - Montpellier, reportés sine die mardi 4 décembre, c'est au tour des rencontres Monaco - Nice et Saint-Étienne - Marseille d'être annulées ce week-end en raison du mouvement des "gilets jaunes".



L'affiche entre les deux clubs de la côte d'azur était initialement prévue vendredi 7 décembre (20h45). Elle a été reportée "à la demande du gouvernement princier de la principauté de Monaco et en lien avec la préfecture des Alpes-Maritimes", a annoncé la LFP. Celle entre les Verts et l'OM devait être le match phare de cette 17e journée et la conclure, dimanche 9 décembre (21h). La Préfecture de la Loire en a décidé autrement.

Pour l'instant, six rencontres sont toujours maintenues : les quatre du multiplex du samedi 8 décembre (20h), Nîmes - Nantes, Angers - Bordeaux, Rennes - Dijon et Guingamp - Amiens, et deux de dimanche, Strasbourg - Caen (15h) et Lille - Reims (17h). Jean Michel Aulas a demandé un report total au nom de "l'équité" sportive.