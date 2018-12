Le Maire et Darmanin favorables à des "primes de fin d'année" défiscalisées

Le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin, le 14 février 2018

et AFP

publié le 06/12/2018 à 11:17

Alors que la fronde des "gilets jaunes" se poursuit, le gouvernement tente de redorer son image en exhortant les entreprises à se montrer généreuses avec leurs salariés. Le ministre des Finances Bruno Le Maire et son homologue chargé des Comptes publics, Gérald Darmanin, se sont ainsi déclarés, jeudi 6 décembre, favorables à une prime exceptionnelle de fin d'année défiscalisée.



"Une prime totalement défiscalisée, j'y suis favorable, car ça permet de soutenir ceux qui travaillent", a affirmé M. Le Maire sur France 2. "Nous aurons l'occasion, j'imagine sous l'autorité du Premier ministre, de voir dans les prochains jours comment nous pouvons dès l'année prochaine défiscaliser ces primes", a confirmé M. Darmanin quelques minutes plus tard sur France Inter.

"Si les entreprises, et nous les encourageons à le faire, peuvent mieux redistribuer la différence entre le capital et le travail, j'y suis personnellement favorable", a-t-il ajouté. Les deux ministres réagissaient à une proposition avancée la veille par le président de la région Hauts-de-France.

Xavier Bertrand a suggéré, sur BFMTV de créer "une prime de pouvoir d'achat" exceptionnelle, "qui viendrait en plus du salaire, en plus du 13e mois quand il existe." L'ancien membre du parti Les Républicains avait ensuite dit souhaiter que ladite prime, "de quelques centaines d'euros", soit exonérée d'impôts et de charges sociales.