publié le 06/12/2018 à 19:31

Emmanuel Macron et Édouard Philippe appellent solennellement à bannir la violence de la manifestation des "gilets jaunes" samedi prochain. Une mise en garde de ce genre, accompagnée d'un déploiement de moyens aussi considérable et théâtral, franchement je n'ai aucun souvenir depuis mai 68 qui lui soit comparable.



Alors pourquoi ? D'abord à cause des "gilets jaunes" et de leur comportement, à cause de ce qu'ils ont déjà fait, de ce qu'ils disent et à cause de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et effectivement, l'ensemble est alarmant.

Ensuite, parce qu'en prenant cette position à l'avance, il y a l'espérance de dissuader les plus raisonnables des "gilets jaunes" de venir, d'autre part de discréditer le mouvement en en parlant de façon dramatique.

Et enfin d'avoir à l'avance le rôle des gens sérieux, remplissant leur fonction, pensant à l'ordre public. Ça fait beaucoup de raisons. En plus ça peut rendre plus difficile l'éventuelle coagulation des différents mouvements.