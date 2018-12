publié le 06/12/2018 à 13:28

Didier Guillaume lance un appel au calme sur RTL concernant la mobilisation des gilets jaunes prévue ce samedi 8 décembre. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation regrette que les images des manifestations ont fait le tour de la France et du monde.



"Voir des symboles de la République bafoués comme la tombe du soldat inconnue mais plus que cela encore, voir ces violences, ces gens qui viennent pour casser et qui discréditent le mouvement des gilets jaunes", a continué Didier Guillaume, assurant son "empathie" aux femmes et hommes barrant les routes de France. "Je suis là pour les aider mais je ne comprends pas les leaders qui ne condamnent pas la violence".

Didier Guillaume a ensuite déclaré que le "président de la République (n'était) pas fébrile. Il est inquiet", car "une partie du peuple est en train de se soulever." Craint-on une guerre civile au sommet de l'État ? "Non, ce mot n'a pas été prononcé. Nous n'en sommes pas du tout là", a objecté le ministre, concédant un "climat fort délétère, d'une violence inouïe" avec "une partie du peuple en train de se soulever".