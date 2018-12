publié le 04/12/2018 à 09:48

Deux semaines après les premières manifestations du 17 novembre, les autorités poursuivent leur travail d'enquête pour appréhender les auteurs présumés de violences. Cinq individus ont ainsi été interpellés ce mardi 4 décembre dans la matinée, soupçonnés d'être impliqués dans le saccage du péage de Virsac (Gironde) dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre.



Un groupe avait alors incendié les cabines du péage et fracturé les locaux techniques. Des "gilets jaunes" avaient tenté d'empêcher la destruction d'une barrière. En vain. Le péage a dû fermer le temps de déblayer des branchages et piles de pneus incendiés par les manifestants. Le groupe Vinci, gestionnaire de l'autoroute a déposé plainte.



Dans un communiqué, Vinci avait exprimé son indignation et condamné des "exactions" et dégradations "inacceptables", un porte-parole évoquant des cabines détruites et pour certaines incendiées, des caméras détruites, et une violence d'une ampleur "inédite". Le groupe a déposé plainte.