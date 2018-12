publié le 06/12/2018 à 12:45

En quelques jours seulement, il est devenu l'un des visages incontournables du mouvement des "gilets jaunes". Mais qui est Jean-François Barnaba, devenu omniprésent dans les médias ? À 62 ans, ce militant est introduit partout comme étant un "gilet jaune de l'Indre". "Je suis dans le mouvement depuis le premier jour, j'ai participé aux premiers blocages (...), sur les réseaux sociaux j'ai tout de suite échangé avec tous ceux qui étaient impliqués dans le mouvement", explique-t-il face à Léa Salamé au micro de France Inter, le 4 décembre dernier.



Depuis samedi 1er décembre, date de sa première apparition médiatique dans les duplex de chaînes tout info, ce père de sept enfants a enchaîné les apparitions télé et radios. Dans Quotidien sur TMC à RMC face à Jean-Jacques Bourdin en passant par C à Vous sur France 5 ou par les plateaux de BFMTV, il est devenu le représentant médiatique des "gilets jaunes".

Une omniprésence qui ne plaît pas à l'ensemble des manifestants pourtant en mal de représentants, qui n'adhèrent pas tous à ce nouveau porte-parole médiatique non-officiel, en témoigne le nombre de commentaires remettant en cause sa légitimité (surtout à propos de son salaire alors qu'il est sans mission) postés sur les réseaux sociaux.

En conflit avec sa hiérarchie, ce fonctionnaire "sans mission" explique avoir désormais tout son temps libre pour porter la voix et les revendications des "gilets jaunes" sur les plateaux télé. Pourtant, selon une information de L'Obs, il serait toujours rémunéré à hauteur de 2.600 euros par mois, alors qu'il ne travaille pas depuis dix ans. Ce que confirme l'intéressé, disant déplorer cette situation : "Ça m'a énormément marqué de me retrouver progressivement désocialisé, ça a été une très dure épreuve", a-t-il déclaré sur France Inter.



Reste que Jean-François Barnaba semble vouloir retrouver une activité durable avec les "gilets jaunes" puisqu'il a également confié travailler à la structuration du mouvement, voire au dépôt d'une liste aux prochaines Européennes. Et si ce dernier projet n'aboutit pas, il pourra toujours retourner à l'écriture. En juillet 2016, Jean-François Barnaba publiait un livre, Vortex, un "roman policier" au thème prémonitoire qui décrivait "la France d'un futur proche", où des individus "évoluent dans un contexte social et géopolitique pré-apocalyptique", peut-on lire sur le site Edilivre et comme l'a remarqué Julien Bellver, journaliste à Quotidien.