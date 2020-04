publié le 28/04/2020 à 12:00

Le jour J. Édouard Philippe va dévoiler ce mardi à 15 heures, le plan de déconfinement qui sera mis en place à partir du 11 mai. Le premier ministre est attendu sur de nombreuses questions : où rendre les masques obligatoires ? Quels tests et pour qui ? Réouverture des commerces partout ou par régions ? Quid des entreprises ? Et les vacances d'été ?

Selon le baromètre politique Odoxa-CGI pour France Inter, L'Express et la Presse Régionale, six Français sur dix ne font pas confiance au gouvernement pour réussir le déconfinement. La cote de popularité d'Emmanuel Macron a gagné 4 points en avril et 9 points depuis mars et le début de la crise sanitaire, surtout chez les sympathisants PS et LR (+17), qui modèrent leurs critiques à cause de la crise sanitaire. Mais ils sont encore 58% (-4) à trouver qu'il est un "mauvais" président contre 42% (+4) qui le jugent un "bon" président.

Édouard Philippe, lui, s'en sort mieux, avec une cote en hausse de 5 points en avril et de 11 points en deux mois. Mais il reste lui aussi majoritairement impopulaire (53% contre 46%).

Suivez en direct le discours d'Édouard Philippe

12h00 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live !