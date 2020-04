Déconfinement : les déplacements sans attestation autorisés dans un rayon de 100 km du domicile

et AFP

publié le 28/04/2020 à 16:14

Edouard Philippe a prévenu : la vie après le 11 mai ne sera pas un retour à la normale. Dans son discours pour présenter le plan du gouvernement pour le déconfinement, le Premier ministre a annoncé que les déplacements sans attestation seront possibles dans un rayon de 100 km autour du domicile. Au-delà, il faudra justifier d'un motif impérieux, familial ou professionnel.

Les incertitudes sur le nombre de nouveaux cas journaliers ou les chaînes de contamination par exemple "doivent inciter tous les Français à la plus grande discipline" d'ici au 11 mai et "à lutter contre les risques de relâchement que nous sentons monter dans le pays", a ajouté le Premier ministre qui présentait la stratégie de déconfinement du gouvernement.

"Un peu trop d'insouciance et c'est l'épidémie qui repart. Un peu trop de prudence et c'est l'ensemble du pays qui s'enfonce", a-t-il affirmé, en résumant: "c'est une ligne de crête délicate qu'il faut suivre".

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...