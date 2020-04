Coronavirus : retour à l'école, StopCovid... Le casse-tête du déconfinement

publié le 28/04/2020 à 06:31

Bienvenue dans ce nouvel épisode de RTL avec Vous en ce mardi 28 avril, c’est le 43e jour du confinement, c’est cette après-midi devant l’Assemblée Nationale qu'Edouard Philippe doit présenter le plan pour alléger le confinement.

Qui, quand, comment, pourquoi ? Tant de questions se posent, questions pratiques, questions éthiques, questions politiques, questions de conscience... On va en aborder quelque unes dans ce 34e épisode.

L’application StopCovid, et le retour à l’école figurent parmi les nombreux sujets sensibles sur lesquels le premier ministre doit trancher et sur lesquels les députés vont être appelés à voter dans la foulée. Un casse tête pour le président, le premier ministre, le gouvernement, qui doivent mettre fin aujourd’hui à un flou, une confusion des messages qui n’a fait que renforcer la défiance ces Français pendant cette crise.

Ça va trop vite s’indignent les oppositions. Si une union nationale a existé dans cette crise, elle a bien disparu. Christian Jacob, Olivier, Faure, même au sein de La République en Marche on émet des réserves sur ce vote, qui est bel et bien un calcul très politique.

