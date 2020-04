Déconfinement : ce qu'il faut attendre du discours d'Édouard Philippe

publié le 27/04/2020 à 07:12

Le 28 avril à 15 heures. C'est la date et l'heure à laquelle Édouard Philippe dévoilera aux députés le plan de déconfinement. Les sujets et les dossiers sont nombreux et complexes. Le Premier ministre travaille en ce moment avec son équipe et des spécialistes pour mettre en place les contours de ce plan.

Les discussions secteur par secteur se poursuivent jusqu'à demain, entre Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement et chaque ministère. Édouard Philippe fera ensuite la synthèse et la présentera à Emmanuel Macron d'ici mardi matin. L'après-midi, le premier ministre soumettra aux députés l'architecture du plan général de déconfinement avec six grands chapitres : politique sanitaire, rentrée scolaire, retour au travail des adultes, commerce, transports et rassemblements religieux ou culturels.

Le traçage numérique en fera partie. Le gouvernement espère disposer d'une application finalisée d'ici au 11 mai. Les parlementaires vont débattre et voter dans la foulée. Ensuite, la concertation avec les collectivités locale pourront reprendre. Là, ce sont les maires et les préfets qui auront la main.

Des mesures valables deux mois ?

Édouard Philippe cherche aussi à effacer les couacs de ces dernier jours, notamment en ce qui concerne l'éducation nationale. Le conseil scientifique a rendu publique ses recommandations. Il propose que tout reste fermé jusqu'à septembre, de la crèche à l'université.

Il prend maintenant acte de la nécessité progressive de reprise avant cette date. Les recommandations des experts sont les suivantes : les établissements organisent un temps partiel, avec des entrées et sorties de cours échelonnés, des masques pour tous à partir du collèges, lavages des mains.

Si le gouvernement suit les experts, le port du masque sera systématique dans tous les lieux publics et le gel hydroalcoolique accessible de tous. Les déplacements d'une région à l'autre pourront reprendre. Le télétravail devra être maintenu autant que possible. Toutes ces mesures sont valables jusqu'à mi-juillet, elles pourraient être réévaluées en cas de reprise de l'épidémie.