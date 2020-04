et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/04/2020 à 18:33

Vers une réouverture des bars, des restaurants et des cafés le 11 mai ? Dans leur plan de déconfinement, Les Républicains jugent possibles "des réouvertures anticipées entre le 11 mai", dans les départements les moins touchés, "et le 15 juin", en fonction des spécificités des territoires.

Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Christian Jacob veut prendre en compte les territoires et cite l'exemple du département du Cantal, "où il n'y a pas eu un seul cas". "Il y a la nécessité d'avoir un tandem entre l'Etat et le préfet (...) Il faut aussi respecter un cahier des charges avec les mesures barrières. On ne peut pas prendre des décisions sans associer les maires ou les présidents de département".

L'exemple du Cantal est bien mal choisi par le président des Républicains. Un cluster, c'est à-dire un foyer de contagion a été identifié à l'hôpital de Saint-Flour. "Il y a eu un premier cas. Le 14 avril, d’autres cas sont ressortis", expliquait Cathy Méry, directrice déléguée de l’hôpital à France Bleu. 84 agents ont été testés et 43 patients. L'AFP dénombre trois décès liés au coronavirus.