Déconfinement : ce qui est prévu pour les écoles, collèges et lycées

et Venantia Petillault

publié le 28/04/2020 à 16:36

Fermés depuis le 12 mars, les écoles, collèges et lycées se préparent pour leur rentrée. Le mode d'emploi de ce retour dans les classes a fait l'objet d'un des chapitres évoqués par Édouard Philippe dans son plan de déconfinement.

"À compter du 18 mai, les classes de 6e et 5e pourront rouvrir sous conditions et nous déciderons fin mai si nous pourrons réouvrir les lycées en commençant par les lycées professionnels début juin", a annoncé Édouard Philippe devant l'hémicycle. Les crèches seront également réouvertes avec l'accueil de 10 enfants maximum.

"Les classes rouvriront dans des conditions sanitaires strictes : il n'y aura pas plus de 15 élèves par classe et la vie scolaire sera organisée autour des gestes barrières et de la distanciation sociale. Tous les enseignants devront porter des masques quand ils ne pourront respecter les règles de distanciation", précise le Premier ministre.

"Le port du masque est prohibé pour les enfants en maternelle. Il n’est pas recommandé à l’école élémentaire mais l’Éducation nationale mettra des masques pédiatriques à la disposition des enfants. Le port du masque pour les collégiens est obligatoire."

Avant la prise de parole du premier ministre devant les députés, quelques grands principes avaient déjà été communiqués par l'Élysée et Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation avait précisé que le retour des élèves à l'école à partir du 11 mai se fera sur la base du volontariat.

Une adaptation locale sous la houlette des maires est attendue par l'exécutif. Emmanuel Macron a indiqué en privé à plusieurs reprises que le plan de déconfinement ne pouvait aboutir sans associer les maires et les présidents de département.