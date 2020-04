Coronavirus : prix, stock, date... La laborieuse quête des masques

publié le 28/04/2020 à 10:27

Depuis l'arrêté paru au Journal officiel, les pharmacies peuvent désormais fournir des masques grand public à leurs clients. Il s'agit de masques filtrant, en tissu, le plus souvent lavables et réutilisables. Seul impératif : que la cadence de production et d'importation suive. En cette fin du mois d'avril, la denrée est extrêmement rare.

"C'est sécurisant et puis ça évite de contaminer les autres", lance Gilberte après son achat dans une grande pharmacie lyonnaise qui avait commandé en avance plus de 10.000 masques. La plupart des officines ne disposent cependant d'aucun stock, en cause, la tardive autorisation de vente. Les préparateurs en pharmacie se trouvent donc confrontés, une nouvelle fois, aux demandes nombreuses des clients en quête de précieux masques. "Il y a une forte demande la population. On les rassure en leur disant qu'on va avoir des masques à la fin de cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine", précise une pharmacienne.

Un flou ambiant qui a le chic pour énerver certains Français comme Gisèle. "J'ai posé la question du stock et du prix. Des masques, ils n'en ont pas et le prix, ils ne savent pas. C'est vraiment très compliqué", a lâché la retraitée au micro de RTL.

Certains de nos confrères ont repéré des masques vendus à plus de 10 euros l'unité. Bien loin des "2 à 5 euros" annoncés par le ministre de la Santé Olivier Véran. Les prix n'ont pas encore été encadrés par le gouvernement. Selon le ministère de l'Économie, il y aurait une trop forte "hétérogénéité des types de tissus et des modes de production qui ont une forte incidence sur les prix". Le gouvernement a cependant indiqué qu'il resterait vigilant sur cette question très sensible. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes devrait rendre des recommandations sur la question dans les prochaines 48 heures.

J’ai demandé à la @DGCCRF de me faire des propositions pour garantir la qualité et l’accessibilité en termes de prix des masques grand public. Je prendrai des décisions sur cette base dans les tous prochains jours. Nous surveillons de très près ce sujet pour éviter tout abus. https://t.co/P858DotKQl — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) April 27, 2020