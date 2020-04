publié le 27/04/2020 à 18:55

Le débat de mardi 28 avril à l’Assemblée nationale concernant le vote du plan de déconfinement risque d’être houleux. Le premier problème concerne l’obligation de voter le texte dans la foulée, alors que les effectifs des différents groupes sont clairsemés du fait des règles sanitaires contre le coronavirus.



"C’est contraire à l’état d'esprit de l’unité nationale", déclare sur RTL Damien Abad, président du groupe Les républicains. Plusieurs groupes ont demandé un délai de 24 heures pour organiser une concertation entre les membres de chaque groupe. "Quand vous êtes 104 députés, vous pouvez organiser une réunion, déterminer une position de groupe", explique-t-il.



Par ailleurs, il semble bien que l’unité nationale demandée par le gouvernement ne suffira pas à rallier de facto le vote des Républicains, qui seront attentifs au contenu du texte. "Les Français attendent de la clarté, on a eu beaucoup d’injonctions contradictoires jusque là", assure Damien Abad. "On ne peut pas avoir le ministre de l’Éducation nationale qui dit l’inverse du Premier ministre et du président", tonne le député de l’Ain. Il assure que le vote LR "n’est pas acquis".

Concernant la reprise de l’école, Damien Abad ne veut pas qu’on puisse "laisser la liberté de choix aux familles". Il souhaite que la sécurité sanitaire soit assurée pour tous, si ce n’est pas possible alors la reprise serait précipitée.