publié le 28/04/2020 à 15:57

Le déconfinement du 11 mai ne se fera pas avec la réouverture des bars, cafés et restaurants. Cependant, lors de présentation du plan du gouvernement pour le déconfinement, Édouard Philippe a donné plus de détails sur la réouverture des ces lieux de vies, fermés depuis le début du confinement, le 13 mars.

La phase de déconfinement va durer du 11 mai au 2 juin, comme l'a expliqué le Premier ministre devant les députés de l'Assemblée nationale. Durant cette période, il faudra continuer de respecter les gestes barrière.

Édouard Philippe explique ensuite qu'une nouvelle phase se déroulera du 2 juin et jusqu'à l'été. "C'est fin mai que nous statuerons sur la réouverture des cafés et des restaurants", déclare-t-il. Ils pourront réouvrir "fin juin". "À compter de jeudi, le directeur général de la Santé présentera tous les soirs une carte avec les résultats département par département" de l'évolution de la maladie avec un code couleur rouge et vert", poursuit le Premier ministre.