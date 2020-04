Leemage via AFP

"C'est un vrai cataclysme". Pascal de Izaguirre, PDG de la compagnie aérienne Corsair, ne cache pas son inquiétude, à l'heure où son secteur subit de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. "Le transport aérien n'a jamais vécu une telle crise", développe le dirigeant ce mardi 28 avril sur RTL.

Et pour cause, les avions de sa compagnie, qui emploie 1.200 personnes, sont cloués au sol depuis le 26 mars dernier et ne devraient pas redécoller avant le 12 juin dans le meilleur des cas. Un laps de temps durant lequel Corsair ne génère aucun revenu. Conséquence : la majorité des salariés se trouvent "à 100%" au chômage partiel.

Pascal de Izaguirre alerte également sur le coût de la mise en "hibernation" forcée de ses appareils. "Il faut quand même entretenir la flotte (...) et il y a pas mal de coûts fixes", explique-t-il. Pour faire face, la compagnie va accélérer la mise en vente de ses trois Boeing 747, des appareils qui, de toute façon, ne se trouveront "plus adaptés dans une période post-crise".

Mais ces ventes ne suffiront pas à maintenir Corsair à flot. "Sans aides de l'État, les compagnies aériennes ne pourront pas s'en sortir (...) il est évident que l'État doit intervenir pour soutenir son transport aérien", assure Pascal de Izaguirre sur RTL. Alors qu'Air France vient de bénéficier d'une aide de l'État historique de 7 milliards d'euros, le dirigeant français appelle la France à ne pas oublier les compagnies privées. "Nous représentons plusieurs dizaines de milliers d'emplois", plaide-t-il.

Une autre question hante le secteur : la crise sanitaire exceptionnelle que traverse le monde aura-t-elle raison des vols low-cost ? Pascal de Izaguirre esquisse un début de réponse. Ce dernier pense que les prix seront encore très bas lors de la reprise car la demande devrait être "très, très" faible. Mais les tarifs devraient remonter dans un second temps, car le low-cost risque de souffrir "considérablement dans le cadre de cette crise".