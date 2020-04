publié le 28/04/2020 à 13:30

C'est sans doute le discours le plus important de sa vie que s'apprête à prononcer Édouard Philippe. Ce mardi 28 avril, à 15 heures, le Premier ministre va proposer un plan de réouverture du pays à l'Assemblée nationale, après six semaines de confinement. Six chapitres seront étudiés dans l’hémicycle avec la santé, l'école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements.

Après une réunion de 6h ce lundi à l'Élysée, le Conseil des ministres a été déplacé dans la matinée afin de verrouiller tous les sujets de cette présentation mais aussi pour mettre dans la confidence le gouvernement au grand complet car les fuites de ces derniers jours ont exaspéré Emmanuel Macron. Après 15 jours pour établir son plan de déconfinement, un délai très court qui a engendré des frictions avec l'Élysée, Édouard Philippe s'apprête donc à entrer dans l’œil du cyclone à l'Assemblée.

Matignon promet d'ores et déjà du concret sur l'école, le port du masque, les tests et les transports en commun. Cependant, rien ne sera définitif car le plan portera sur les prochaines semaines et tout sera modifiable en fonction de l'évolution de l'épidémie. Si Emmanuel Macron veut d'abord protéger les Français et éviter à tout prix une deuxième vague du Covid-19, les préfets et les élus locaux vont enfin avoir un cahier des charges officiel pour préparer le déconfinement.

