Déconfinement : protéger, tester et isoler, les 3 principes du gouvernement

publié le 28/04/2020 à 15:55

La France va devoir "apprendre à vivre avec le virus", a prévenu Édouard Philippe en ouverture de son discours face à l'Assemblée nationale mardi 28 avril. Le Premier ministre a dévoilé le plan du gouvernement pour le déconfinement. Pour revenir à un semblant de vie normale, l'exécutif s'appuie sur trois grands principes : protéger, tester et isoler.

Le Premier ministre a précisé que, sur cette base, un "travail de concertation et d'adaptation du plan aux réalités de terrain" serait mis en place avec "les associations d'élus locaux, les préfets et les partenaires sociaux" mercredi et jeudi.

