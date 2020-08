Coronavirus en France : vers un port du masque généralisé en extérieur ?

publié le 15/08/2020 à 09:01

Paris, Marseille, Toulouse, Nice, Biarritz, Lyon... On ne compte plus désormais les villes où le port du masque est obligatoire dans certaines rues très fréquentées ou certains lieux publics extérieurs. Alors que la situation épidémique se dégrade en France, un certain nombre de signaux montrent que l'obligation du port du masque à l'extérieur va en se renforçant.

En déplacement au CHU de Montpellier (Hérault), Jean Castex a expliqué qu'il allait "demander aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics".

Il faut "réagir vigoureusement", défend le Premier ministre, alors que "si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler." Pour l'instant, ce sont les préfets qui peuvent, localement, imposer le port du masque à l'extérieur.

Pour limiter la circulation du #COVID__19 , les préfets pourront désormais par arrêté étendre l’obligation de port du masque aux lieux publics ouverts.

Cette décision pourra être prise localement, en fonction de l’évolution de l’épidémie dans chaque territoire. — Olivier Véran (@olivierveran) July 31, 2020

Au-delà d'une obligation étendue, l'exécutif plaide pour un port volontaire généralisé du masque. "Je crois que maintenant, il faut prendre l'habitude de porter le masque", a ainsi expliqué Emmanuel Macron vendredi 7 août, recommandant à chacun "de mettre un masque par précaution".

Une recommandation semblable à celle faite, le 29 juillet, par le ministre de la Santé. Sur Twitter, dès le 24 juillet, Olivier Véran appelait les Français à ne pas hésiter "à porter un masque en toute situation".

Les gestes barrières ne sont pas une option. N’hésitez pas à porter un masque en toute situation, surtout si vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder 1 mètre de distance avec ceux qui vous entourent. C’est par le civisme de chacun que nous préserverons la santé de tous ! #COVIDー19 — Olivier Véran (@olivierveran) July 12, 2020

Une préparation du terrain pour un port généralisé ?

Poser la question d'une généralisation du port du masque à l'extérieur ne paraît pas tout à fait saugrenue. Régulièrement, le gouvernement est accusé de manque de clarté sur la politique sanitaire, et d'aucuns, politiques, scientifiques comme citoyens, trouvent que l'obligation de porter le masque seulement dans certaines rues de certaines villes brouille le message.

L'absence de clarté devient un problème de santé publique. Professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou





Cette situation n'est pas sans rappeler celle qui a précédé le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. Alors que le sujet montait progressivement, le 11 juillet, des médecins avaient appelé à la mise en place de cette mesure. Une demande reprise par les oppositions, alors que le Premier ministre affirmait le 12 juillet que cette disposition était "à l'étude".



Finalement, le 14 juillet, Emmanuel Macron avait annoncé le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 1er août. Jean Castex et son gouvernement avaient accéléré la mise en oeuvre de cette disposition. Elle était finalement entrée en vigueur le 20 juillet.

#COVID19 | Dès demain, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos.

Sauver des vies, protéger les plus vulnérables, réduire la circulation du virus : c’est de notre civisme que dépend la santé de tous.

La mobilisation du Gouvernement est totale. pic.twitter.com/xm0vOqZUHG — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 19, 2020

Or, à l'époque, sur franceinfo le 20 juillet, le ministre de la Santé avait expliqué ce choix de "durcir le positionnement par rapport au message sanitaire en rendant obligatoire ce que nous recommandions jusqu'à présent", par "un relâchement" des Français et "des signes inquiétants de reprise épidémique dans certains endroits du territoire national".



En sera-t-il de même pour le port du masque à l'extérieur ? Interrogé à ce sujet par RTL.fr ce mercredi 12 août, le ministère de la Santé via la Direction générale de la Santé (DGS) a tenu à rappeler que le port du masque obligatoire en extérieur ne s'applique que "si les exigences locales l'exigent" et que "cette décision relève des préfets" de département, sans préciser si une obligation au niveau national serait envisageable.