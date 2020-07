publié le 12/07/2020 à 23:08

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce dimanche 12 juillet que "la question de développer le port du masque est à l'étude", notamment pour les lieux clos, afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Interrogé par la presse en Guyane, où il fait une visite express, le chef du gouvernement a déclaré que "le port du masque est l'une des manières de prévenir la propagation de l'épidémie". "La question de développer l'usage et le port du masque est bien à l'étude, en particulier cela concernerait prioritairement tous les lieux, quels qu'ils soient, clos", a-t-il ajouté. Jean Castex a en effet rappelé que "la circulation du virus se constate d'autant plus que les lieux sont fermés".

"Dans la réglementation existante, dans un certain nombre de ces lieux fermés (comme les transports publics, ndlr), le port du masque est obligatoire", a souligné le Premier ministre. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait lui jugé plus tôt que "les Français sont responsables, et quand on leur donne des recommandations, ils les respectent très massivement". Il avait toutefois concédé que le gouvernement "réfléchit en permanence, et on s'adapte en permanence à la situation".

Véran incite à porter un masque en toute situation

En métropole, un certain relâchement dans le respect des gestes barrières a été observé. Notamment un concert à Nice s'est tenu samedi 11 juillet au soir sans distanciation. Le maire LR de la ville Christian Estrosi a annoncé qu'il imposera désormais le masque pour les grands événements que sa municipalité organise, et demande à l'État d'en faire de même.

"N'hésitez pas à porter un masque en toute situation, surtout si vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder 1 mètre de distance avec ceux qui vous entourent", a tweeté ce dimanche 12 juillet après-midi le ministre de la Santé Olivier Véran, alors que plusieurs médecins ont signé une tribune appelant au "port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos".

Intitulée #MasquésMaisEnLiberté, cette tribune, publiée dans Le Parisien, met en garde contre "un possible redémarrage massif des transmissions". Elle est signée par le professeur Antoine Pelissolo et le docteur Jimmy Mohamed, et co-signée par plusieurs infectiologues.