Coronavirus : ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

publié le 11/08/2020 à 18:03

Après le Conseil de défense de ce mardi 11 août, Jean Castex a tenu dans l'après-midi un discours sur la nécessité de réagir "collectivement" face à la dégradation de la situation sanitaire. Le Premier ministre a alerté sur "un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler", faute d'efforts supplémentaires. La menace d'un reconfinement a également été évoquée.

L'annonce la plus importante de son discours est celle de la prolongation, jusqu'au 30 octobre, de l'interdiction des événements de plus de 5000 personnes. Des dérogations seront toutefois possibles en cas de strict respect des consignes sanitaires. Le Premier ministre va également demander aux préfets "d'étendre le plus possible l'obligation du port du masque" dans l'espace public.



Jean Castex a aussi annoncé un renforcement des contrôles "pour s'assurer de l'effectivité des mesures". Les préfets seront notamment chargés d'élaborer des plans d'action afin de veiller au "respect de l'ensemble des règles" sanitaires. L'efficacité du dépistage et "l'accès aux tests" devraient également être améliorés, grâce à la création de circuits dédiés permettant d'obtenir rapidement des résultats.

Enfin, la communication, "notamment à destination des jeunes", va être renforcée d'après Jean Castex, qui affirme également que les personnes les plus vulnérables et les plus isolées bénéficieront aussi "d'une attention particulière".