Coronavirus : Olivier Véran "recommande" le port du masque à l'extérieur

publié le 29/07/2020 à 18:55

Des signes montrent une reprise contrôlée mais bien réelle de l'épidémie du coronavirus en France. La France "n'est pas dans une deuxième vague du coronavirus", mais "il ne faut pas lâcher" les efforts si on veut l'éviter, a assuré le ministre de la Santé. Ce mercredi 29 juillet, Olivier Véran recommande le port du masque lorsqu'il y a plusieurs personnes à l'extérieur.

"L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît désormais un risque sérieux de transmission aérosol du virus, notamment lorsqu'il y a une concentration de personnes, explique Olivier Véran. Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi, je le recommande."

"Lorsque vous êtes tout seul sur une place publique ou dans un parc où il n'y a personne, ça fait moins sens, puisque personne ne peut vous le transmettre, précise Olivier Véran. Néanmoins, il faut que les consignes soient claires et nous travaillons avec les autorités de santé que nous saisissons régulièrement sur ces questions en fonction des données de la sciences".

"Pour l'instant, [le port du masque obligatoire en extérieur] arrive territoire par territoire en fonction de la situation sanitaire, rappelle le ministre de la Santé. Nous avons aussi des discussions avec le préfet et le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) du Nord ainsi qu'avec les élus, compte tenu de la proximité avec la Belgique et des frémissements que nous pouvons y constater en termes d'activité du virus. C'est le cas en Mayenne. Et ce sera le cas à chaque fois que cela sera nécessaire."