publié le 11/08/2020 à 17:06

Un Conseil de défense s'est tenu ce mardi 11 août au matin à l'Élysée sur le thème du coronavirus. Cet après-midi, le Premier ministre Jean Castex était, avec le ministre de la Santé Olivier Véran, en visite au CHU de Montpellier. Il a estimé que la situation sanitaire était "dégradée", avec "25 nouveaux clusters (...) tous les jours", jugeant cela "préoccupant".

"Je le dis aujourd'hui avec une forme de gravité, si nous ne réagissons pas collectivement,nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler, a expliqué Jean Castex, faisant "le constat d'une moindre vigilance, d'une moindre discipline".

"Elle (la reprise épidémique, ndlr) mettra sous tension l'ensemble de la chaîne de santé, de la médecine de ville aux services hospitaliers, selon le Premier ministre. Elle mettra aussi sous tension notre économie, notre système éducatif, notre vie collective et culturelle. Nous l'avons déjà subi. Tout le monde s'en souvient. Et je crois pouvoir m'exprimer au nom de tous : personne, personne, ne souhaite le vivre à nouveau."

Jean Castex a annoncé la prolongation jusqu'au 30 octobre de l'interdiction des événements de plus de 5.000 personnes et va demander aux préfets "d'étendre le plus possible l'obligation du port du masque" dans l'espace public.