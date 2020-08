publié le 10/08/2020 à 23:02

Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, estime que la rentrée de septembre aura bel et bien lieu, mais que les risques et les craintes d'une seconde vague de coronavirus doivent bien être pris en compte.

Invité de la matinale d'Europe 1, ce lundi 10 août, le président du Conseil scientifique s'est exprimé au sujet de l'épidémie de covid-19. Interrogé au sujet de la rentrée prochaine, il a déclaré qu'elle devrait bien avoir lieu.

Cependant, il a insisté sur les risques et les craintes d'une seconde vague de coronavirus, notamment dans les grandes villes. "Vingt grandes métropoles françaises seront un point de difficulté pour septembre", car "c'est là où il y a le travail et les transports, et où les risques sont les plus importants" a prévenu le spécialiste de l'immunologie.

Ainsi, afin d'éviter le retour à plus grande échelle du virus, Jean- François Delfraissy conclue : "Nous allons être particulièrement attentifs et nous avons en tête l'idée que se mette en place une réflexion avec les grandes métropoles pour anticiper les mesures à prendre pour la rentrée de septembre".