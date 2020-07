publié le 13/07/2020 à 19:05

L'obligation du port du masque dans les lieux clos est au centre des débats alors que des nouveaux foyers de coronavirus apparaissent en France, notamment en Mayenne. Le nouveau Premier ministre Jean Castex a assuré que "développer le port du masque est à l'étude", notamment pour les lieux clos, afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Des appels ont été lancés dans la presse par des médecins pour rendre le port du masque obligatoire dans les lieux clos, voire en extérieur dans les grands rassemblements. Ce manque de réactivité du gouvernement est vilipendé par les politiques.

Christian Estrosi demande au gouvernement d'agir, après le concert de The Avener à Nice le 11 juillet, durant lequel les règles de distanciation n'ont pas été respectées. "Il y a quelque chose d'un peu insupportable dans le fait de voir ce gouvernement toujours dans l'incertitude, dans un certain flou", dénonce Nicolas Bay, eurodéputé et membre de la direction du Rassemblement national.

Pour Belliard, le gouvernement n'a pas appris de la crise

Éric Coquerel fustige de son côté l'amateurisme du gouvernement. "Je suis très étonné que ce ne soit pas le gouvernement qui intervienne en premier et qu'il faille quelque part lui mettre la pression", assure le député La France insoumise. Pour l'écologiste David Belliard, le gouvernement n'a pas appris de la crise. Cela se traduit par un retard dans le dépistage à grande échelle selon l'élu parisien.

À écouter également dans ce journal

Sécurité routière - Il y a eu près de 30% de morts en moins sur les routes au mois de juin. Le nombre de personnes tuées sur les routes a baissé de 29,1% en juin, en France métropolitaine, selon les chiffres de la Sécurité routière publiés ce lundi 13 juillet. 207 personnes sont décédées sur les routes au mois de juin, contre 292 en juin 2019, soit 85 personnes tuées en moins.

Santé - Après plus de six semaines de négociations entre les syndicats et le gouvernement dans le cadre du Ségur de la santé, ce plan "massif" en faveur de l’hôpital promis par Emmanuel Macron au plus fort de la crise du Covid-19 vient d’être signé, lundi 13 juillet, à Matignon.

Faits-divers - La famille de Mireille Knoll ne cache pas sa satisfaction. Les juges chargés de l'enquête sur le meurtre de l'octogénaire, tuée en mars 2018, ont ordonné un procès à caractère antisémite contre deux suspects. Une troisième personne est aussi renvoyée devant les assises pour "destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité".